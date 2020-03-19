Актер сериала «Кадетство» провел ночь в полиции после избиения врача

Российский актер Кирилл Емельянов находится в отделении полиции после конфликта с врачами скорой помощи и оскорбления полицейских, сообщил его адвокат Алим Бишенов.

По словам адвоката, сейчас актер находится в ОМВД «Раменки», в отношении него проводятся проверочные мероприятия, передает РИА «Новости».

«Проверка проводится по заявлению сотрудника бригады скорой помощи, на которого якобы напал Кирилл в момент, когда бригада скорой приехала по вызову в квартиру, в которой он находился. В настоящий момент по заявлению врача проводится проверка на предмет наличия/отсутствия в действиях Емельянова состава преступления, никаких обвинений Кириллу пока не предъявлено», – пояснил Бишенов.

По его словам, во время конфликта с актером была свидетельница по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева модель Екатерина Бобкова.

«Она является знакомой Кирилла, их связывают дружеские отношения, и в момент произошедшего инцидента она, по стечению обстоятельств, была рядом. Кирилл приехал со съемок фильма, в котором в настоящее время участвует, и они встретились как друзья», – добавил адвокат.

В среду сообщалось, что актер из «Кадетства» был задержан за избиение врача скорой помощи и нецензурную брань в адрес медработников и полицейских. Емельянов, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения.