В Кремле рассказали о сдаче тестов на коронавирус сотрудниками администрации президента

Сотрудники администрации президента России сдают тесты на коронавирус, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Да», – сказал Песков в ответ на вопрос РИА «Новости» о том, сдают ли тесты на COVID-19 сотрудники администрации президента.

Во вторник сдали тест на коронавирус журналисты, планирующие освещать деятельность президента в Крыму 18 марта. Сотрудники ряда СМИ за последние две недели бывали за границей, в том числе в странах с повышенной опасностью распространения коронавирусной инфекции.

Песков уточнил, что это мера предосторожности.

Ранее Песков сообщал, что в России пока нет повода для введения режима чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом.

На ваш взгляд Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса? Сообщу властям

Поговорю с ним лично

Буду держаться от него подальше



За последние сутки 11 тыс. 526 человек в мире заразились новым коронавирусом, умерли 475 человек. Таким образом, общее число заразившихся в мире составляет 179 тыс. 112 человек. Коронавирус распространился на всю Европу.

При этом ситуация в России находится под контролем: более чем за два месяца эпидемии выявлено 114 случаев, пятеро выздоровели.

Российские власти с целью защиты нашей страны от распространения коронавируса приняли целый ряд мер, в том числе ограничили авиасообщение с европейскими странами, ставшими центром эпидемии. Также закрыт въезд для иностранцев.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в нашей стране и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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