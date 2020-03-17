ВОЗ призвала агрессивней бороться с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что нужно более агрессивно сдерживать коронавирус.

«Ситуация стремительно развивается. Мы должны немедленно наращивать все усилия, чтобы предотвратить заражение вирусом большего числа людей... Сейчас необходимы срочные и агрессивные меры. Необходимо действовать уже сейчас», – сказал региональный директор ВОЗ в регионе Юго-Восточной Азии Пунам Хетрапал Сингх, передает РИА «Новости».

ВОЗ на прошлой неделе объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. Немецкие ученые предсказали двухлетнюю пандемию коронавируса.