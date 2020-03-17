Ростуризм обновил список стран с ограниченным въездом

Ростуризм опубликовал обновленный список стран, куда ограничен въезд иностранных граждан во избежание распространения коронавирусной инфекции.

Теперь в список добавлены Черногория, Словения и Марокко, Канада, Таиланд, передает РИА «Новости».

В список были также добавлены Сингапур (запрет на въезд из Италии, Франции, Испании, Германии, стран АСЕАН, Японии, Швейцарии, Великобритании), Саудовская Аравия (ограничение авиасообщения со странами ЕС, Швейцарией, странами Азии и некоторыми странами Африки), Казахстан и Перу.

Также Ростуризм указывает о краткосрочной приостановке авиасообщения с Доминиканской Республикой до 17 марта. При этом в настоящее время авиасообщение восстановлено.

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Российские власти с целью защиты нашей страны от распространения коронавируса приняли решение об ограничении авиасообщения с европейскими странами, ставшими центром эпидемии. Также закрыт въезд для иностранцев.

В России ситуация с коронавирусом находится под контролем: более чем за два месяца эпидемии зафиксировано 93 случая, пятеро выздоровели. Последние данные о ситуации с COVID-19 в нашей стране и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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