Путин потребовал создать систему борьбы с киберпреступностью

Президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры потребовал от правоохранителей создать систему борьбы с киберпреступлениями.

«Прошу Генеральную прокуратуру совместно с МВД и другими профильными структурами проанализировать, насколько эффективно построена работа по этому направлению, как используются имеющиеся процессуальные возможности, и в целом прошу выработать систему, комплекс мер по снижению числа подобного рода преступлений», – заявил Путин, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что в последние годы фиксируется «негативная динамика по преступлениям, связанным с использованием информационных технологий».

В начале марта председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин объявил, что в ведомстве создан отдел по расследованию киберпреступлений.