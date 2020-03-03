В СК появился отдел по расследованию киберпреступлений

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин объявил, что в ведомстве создан отдел по расследованию киберпреступлений.

«Образован отдел по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий», – заявил глава СК на расширенной коллегии комитета, передает ТАСС.

По данным правоохранительных органов, в 2019 году число зарегистрированных киберпреступлений выросло на 70% (294 тыс.), они составляют 15% от всех преступлений в стране.

В январе в Сбербанке предложили решить проблему киберпреступлений с использованием социальной инженерии с помощью ужесточения наказания и ввести уголовное наказание за подобные деяния.