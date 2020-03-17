Глава минобра Мурманской области оправдалась за ошибки

Министр образования Мурманской области Анна Головина на своей странице в Instagram поблагодарила всех, кто указал ей на ошибки в постах в соцсетях.

Ранее пользователи Сети раскритиковали министра образования Мурманской области, которая только недавно вступила в эту должность, за множество орфографических и пунктуационных ошибок в постах, передает РИА «Новости».

«Спасибо всем, кто указал на ошибки! Я технарь, физик-математик, но это, конечно, не оправдание. Каждый имеет право на ошибку, но это точно не самое лучшее, что может случиться с министром образования. Буду внимательнее! Больше не буду писать посты на бегу и отвлекаться», – написала Головина.