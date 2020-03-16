В Приморье в рамках нацпроекта откроют региональный центр хоккея

В рамках нацпроекта в Приморье появится региональный центр хоккея. Председателем правительства края Верой Щербиной подписано постановление о бюджетном инвестировании спортивного объекта.

Центр хоккея появится в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни», входящего в нацпроект «Демография». Строительные работы начнутся уже в этом году. Как уточняется, в 2021-2022 годах федеральный бюджет выделит более 900 млн рублей. Примерно 60 млн предусмотрено в краевом бюджете, сообщают «Вести. Приморье».

Новый спортивный объект будет представлять собой арену, включающую два больших хоккейных катка, методический центр и зал подготовки спортсменов. Под строительство отдан участок более 18 га на острове Русский вблизи академии МЧС, уточнили в краевом правительстве. После завершения проектно-изыскательских работ начнется возведение центра. Предположительный срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2022 года.

В рамках нацпроекта в Приморском крае появятся также разнообразные спортивные сооружения: лыжные базы, футбольные поля.

Решение о строительстве во Владивостоке регионального хоккейного центра хоккея приняли в конце 2018 года. В России появится пять подобных спортивных объектов.