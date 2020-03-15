У известного баскетболиста в США нашли коронавирус

Нападающий американского клуба НБА «Детройт Пистон» Кристиан Вуд стал третьим игроком лиги, у которого диагностировали коронавирус, сообщает ESPN.

24-летний Вуд в этом сезоне набирал в среднем за игру по 13,1 очка, делал 6,3 подбора, передает РИА «Новости».

Ранее коронавирус нашли также у двоих игроков команды «Юта Джаз».

Напомним, в США из-за коронавируса приостановлены чемпионаты в НБА, НХЛ и МЛС. Причиной отмены сезона в НБА стало заболевание игрока «Юты» Руди Гобера.

Число случаев заражения коронавирусом в США приблизилось к 2,8 тыс., умерли 57 человек, американский президент Дональд Трамп только после увеличения числа смертей и на фоне общей паники ввел в США общенациональный режим чрезвычайной ситуации.