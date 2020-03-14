Больше десяти ракет упали на территорию военной базы США в Ираке

Военная база Эт-Таджи, расположенная к северу от Багдада и используемая силами коалиции во главе с США, подверглась ракетному обстрелу, сообщают СМИ.

Агентство The Associated Press сообщает со ссылкой на источники в иракских службах безопасности, что на территорию базы упало более десятка снарядов, передает ТАСС.

Данных о пострадавших в результате атаки пока не поступало.

Напомним, в четверг США нанесли авиаудары по пяти складам «Катаиб Хезболлах» в Ираке, назвав их оборонительными. В пятницу Соединенные Штаты перебросили в Ирак системы ЗРК Patriot.

До этого, в среду, в результате ракетного обстрела базы Эт-Таджи погибли два американских военнослужащих и британский военврач, 14 человек пострадали.