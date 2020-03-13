США перебросили в Ирак системы ЗРК Patriot

Соединенные Штаты перебросили в Ирак системы ЗРК Patriot, их планируется развернуть через несколько дней, заявил командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи.

«Они еще в нескольких днях от оперативной готовности», – заявил Маккензи, передает РИА «Новости».

Маккензи предостерег Иран от принятия ответных мер после удара коалиции по объектам «Катаиб Хезболлах» в Ираке.

«Я бы предостерег Иран и поддерживаемые им силы от ответных мер, которые могли бы поставить под угрозу силы США, коалиции или наших партнеров», – заявил генерал, сообщает ТАСС.

Напомним, в четверг США нанесли авиаудары по пяти складам «Катаиб Хезболлах» в Ираке, назвав их оборонительными.

До этого, в среду, в результате ракетного обстрела базы Эт-Таджи погибли два американских военнослужащих и британский военврач, 14 человек пострадали.