Штаб-квартира ООН перешла на удаленную работу из-за коронавируса

Сотрудники штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке из-за распространения коронавируса с 16 марта по 12 апреля переводятся на дистанционный режим работы, если их присутствие не является абсолютно необходимым, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы просим весь персонал работать из дома, если только их физическое присутствие не принципиально необходимо для выполнения их рабочих задач», – приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что через три недели ООН решит, стоит ли продлевать такой режим работы на более продолжительный срок.

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Накануне президент США Дональд Трамп ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации на территории США. Кроме того, американский лидер запретил въезд из Европы в США.

По последним данным, число случаев заражения новым коронавирусом в США достигло 1680, умер 41 человек.

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