Выборы мэра Лондона отложили из-за коронавируса

Региональные выборы и выборы мэров, в том числе в Лондоне, не состоятся до мая 2021 года на фоне вспышки коронавирусной инфекции, пишет The Daily Telegraph.

Соответствующее решение принял премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает «Интерфакс».

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом нового типа на территории Великобритании за сутки увеличилось больше чем на 200 – до 798 человек. Число летальных исходов за прошедшие сутки не изменилось и по-прежнему равно 10.

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По оценке британских властей, собранная статистика может свидетельствовать о том, что в стране заразились от 5 тыс. до 10 тыс. человек. Власти ожидают, что пик вспышки заболевания придется на начало лета.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как коронавирус может изменить человеческие привычки.

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