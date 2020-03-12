Число жертв коронавируса в Италии превысило 1 тыс. человек

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12 марта, четверг  |  Последнее обновление — 20:54  |  vz.ru
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Чем закончится нефтяная война России и Саудовской Аравии

Саудиты пытаются вернуть Россию в ОПЕКФото: Tannen Maury/AP/ТАСС
После отказа России сокращать добычу в рамках ОПЕК+ Саудовская Аравия начала нефтяную войну. Саудиты готовы демпинговать и грозят серьезно нарастить добычу нефти. Это еще сильней обвалит и так низкие цены на нефть. Партнеры в одночасье превратились во врагов. Сможет ли Россия убрать американских сланцевиков и какую цену за это придется заплатить?  Подробности...
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Путин должен продолжать большую геополитическую игру

Внешняя политика Путина всегда была нацелена на усиление России Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Едва ли не самой важной причиной, по которой наши граждане беспокоятся о возможном уходе Путина с поста президента в 2024 году, является нестабильная международная ситуация. Несомненно, что в ближайшие годы она не станет проще – ставший очень тесным мир вступил в эпоху глобальной трансформации. И опытный руководитель в этих условиях становится серьезнейшим конкурентным преимуществом России. Подробности...
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Как живет родина Ильича из Little Big

Илья Прусикин (слева в первом ряду рядом с учительницей) в школьные годыФото: из личного архива
Уроженец села Усть-Борзи в Забайкальском крае Илья Прусикин («Ильич») и его группа Little Big выбраны представлять Россию на конкурсе «Евровидение». Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД поговорил с односельчанами артиста, которые после развала СССР остались выживать на берегу реки Борзянки, что в Ононском районе. Подробности...
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США рискуют получить президента-марионетку

Злые языки утверждают, что Байден погружается в маразмФото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Дональд Трамп закрывает границы США для европейцев на 30 дней и готовится ввести режим ЧС из-за коронавируса. Для него это вопрос политического выживания: если инфекция ударит по производству, президент не сможет переизбраться на второй срок. Уже понятно, что его главным противником станет Джо Байден, разгромивший Сандерса на праймериз. Как и то, что Байден станет президентом-марионеткой.  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Эрдоган начал аннексию Греции

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Греки оказались в одиночестве перед лицом турецкого султана, разыгрывающего карту мигрантов для шантажа ЕС. И никакой Евросоюз не то что денег не дал, просто даже спасибо никто не говорит, а лишь подвергают «острой критике». Подробности...
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Чтобы помочь одному бездомному, надо перекроить систему

Ирина Мешкова, Руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела по благотворительности Московского Патриархата
То, что человек попал в тяжелую ситуацию, заработал множество психологических и духовных проблем, пристрастился к алкоголю, еще не значит, что ему нельзя помочь. Подробности...
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Рушится уверенность в Святой Загранице

Наталия Осипова, журналист
Ладно, у нас все плохо, но у них-то, в Италии все хорошо? Или в Америке? Или в Израиле? И одно за одним схлопываются окошки. Закрыто, карантин, до свидания. Подробности...
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      Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

      В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театры
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      Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

      В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
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      Десятки тысяч беженцев прорываются из Турции в Грецию

      Более 100 тысяч беженцев, скопившихся у границ Турции с Евросоюзом, прорвались в Евросоюз после того, как Анкара приняла решение открыть границы. Уже есть первые жертвы - греческие пограничники застрелили беженца из Сирии
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              Число жертв коронавируса в Италии превысило 1 тыс. человек

              12 марта 2020, 20:30

              Текст: Елизавета Булкина

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              За сутки в Италии общее число случаев заражения коронавирусом выросло почти на 3 тыс. От заболевания уже скончались более 1 тыс. человек, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

              «Сегодня у нас 213 выздоровевших, их число достигло 1 тыс. 258. … Также мы зафиксировали 188 смертельных случаев», – приводит слова Боррелли РИА «Новости».

              Всего от коронавируса в Италии скончались более 1 тыс. человек, накануне это число составляло 827.

              Общее число заразившихся вирусом, включая летальные  исходы и выздоровевших, превысило 15 тыс.

              Россия в качестве мер по предотвращению распространения коронавируса ограничила авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией. Также Россия закрывает пропуск граждан Италии через границус 13 марта.

              Ранее в среду Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире.


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