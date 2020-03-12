Россия решила закрыть границу с Италией

Россия приостановит пропуск граждан Италии через границу в связи с коронавирусом, заявили в правительстве.

Ограничение вступит в силу в пятницу, 13 марта, передает РИА «Новости».

Также с пятницы будет закрыт пропуск для всех иностранцев, прибывающих из Италии, кроме граждан стран ЕАЭС, сообщает ТАСС.

Напомним, в Италии заболело уже почти 12,5 тыс. человек, умерли 827 человек. Российских туристов в страну не пускают.

Между тем в Китае официально заявили, что в стране пройден пик эпидемии коронавируса COVID-19. Во всех регионах Китая, кроме провинции Хубэй, на протяжении недели не было выявлено новых случаев заболеваний.

На ваш взгляд Как вы оцениваете меры, принимаемые Россией против распространения коронавируса? Достаточные

Недостаточные

Избыточные



На интернет-портале мэра Москвы Сергея Собянина есть официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса.