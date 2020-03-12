«Аэрофлот» снизил цены на международные перелеты

Авиакомпания «Аэрофлот» снизила тарифы на международные рейсы. В среднем стоимость билетов опустится на 10%, сообщает компания.

Такой шаг распространяется на саму авиакомпанию «Аэрофлот», а также на часть рейсов дочерних компаний – «Россия» и «Аврора», передает ТАСС.

«Тарифы снижены на всех международных воздушных линиях с отправлением из пунктов Российской Федерации. Общая стоимость перевозки, номинированная в евро (включая топливный сбор), снизится в среднем на 10%», – отмечается в сообщении компании.

Отмечается, что новые тарифы действуют во всех каналах продаж.

Ранее «Аэрофлот» разрешил бесплатно вернуть билеты, изменить маршрут или даты путешествия в ряд стран, где наблюдается непростая ситуация с вирусом.