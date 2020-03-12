Команда F1 отменила участие в гонке из-за коронавируса

Команда «Формулы 1» «Макларен» отказалась участвовать в Гран-при Австралии из-за того, что один из членов команды сдал положительный тест на коронавирус.

«Макларен» снялась с Гран-при Австралии после положительного теста члена команды. Член команды был протестирован и изолирован», – сообщила команда в соцсетях, передает РИА «Новости».

В четверг стало известно, что проведение баскетбольных Евролиги и Еврокубка приостановлено по причине распространения коронавируса.

На ваш взгляд Как вы оцениваете меры, принимаемые Россией против распространения коронавируса? Достаточные

Недостаточные

Избыточные



Из-за вспышки коронавируса по всему миру отменяют спортивные мероприятия, в том числе международные. Так, ранее в четверг сообщалось об отмене чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года, который планировалось провести с 18 по 22 марта в канадском Монреале.