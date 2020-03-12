Баскетбольные Евролигу и Еврокубок приостановили из-за коронавируса

Проведение баскетбольных Евролиги и Еврокубка приостановлено по причине распространения коронавируса, сообщает пресс-служба Евролиги.

Решение о приостановке матчей будет распространяться на все турниры под эгидой Евролиги. Позднее организация планирует выступить с полным заявлением, передает ТАСС.

Ранее проведение регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) приостановлено после того, как один из игроков лиги заразился коронавирусом.

Из-за вспышки коронавируса по всему миру отменяют спортивные мероприятия, в том числе международные. Так, ранее в четверг сообщалось об отмене чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года, который планировалось провести с 18 по 22 марта в канадском Монреале.

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