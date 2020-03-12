Путин заявил о приоритетности законов России в деле Калви

Россия при расследовании уголовного дела бизнесмена Майкла Калви должна исходить из приоритета своего законодательства, а вопрос его виновности определит суд, заявил президент Владимир Путин.

В интервью для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» глава государства отметил, что в настоящее время расследованием дела бизнесмена занимаются правоохранительные органы.

«Мы должны исходить из нашего внутреннего законодательства и приоритета российского права», – передает ТАСС слова Путина.

Давать какие-либо оценки глава государства не стал, в том числе говорить о виновности бизнесмена.

«Потому что я не могу сказать, виновен он или нет, пока не будет обоснованного [решения суда]», – пояснил президент.

Напомним, в феврале основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще четырех сотрудников компании задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей, сейчас основатель фонда также находится под домашним арестом.

Арбитражный суд Амурской области зарегистрировал иск банка «Восточный», мажоритарным акционером которого является «Финвижн» Артема Аветисяна, о взыскании более 8,8 млрд рублей с подконтрольной инвестфонду Baring Vostok компании Evison и старшего партнера фонда Майкла Калви.

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