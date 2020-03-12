Индексы в Токио рухнули после заявлений Трампа по коронавирусу

Ключевые индексы Токийской фондовой биржи в ходе торгов в четверг, 12 марта, усилили падение и опустились почти на 5% после заявлений президента США Дональда Трампа о мерах, которые предпримут Соединенные Штаты для противодействия коронавирусу.

Так, индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, под конец утренней сессии опустился на 4,54% по сравнению с уровнем 11 марта, и достиг отметки 18533,71 пункта, что стало самым низким показателем с апреля 2017 года, передает ТАСС.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 4,31%, до 1325,27 пункта.

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В отдельные моменты торгов Nikkei терял более 1000 пунктов.

Ранее в четверг Трамп сообщил, что запретил въезд на американскую территорию из Европы. Новые правила вступают с полуночи пятницы, 13 марта, и продлятся 30 дней.

В среду Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире.

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