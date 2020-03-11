Из временного госпиталя в Ухане выписали последних пациентов

Последний временный госпиталь в китайском Ухане закрыли после того, как из него выписали последнюю группу пациентов численностью 49 человек, сообщает китайский портал Sina.

Речь идет о госпитале «Фанцан» в районе Учан, который развернули в экстренном порядке на территории спортивного комплекса. Он начал работать 5 февраля 2020 года, передает «Интерфакс».

В Ухане прекратили работу все временные больницы, открытые для зараженных коронавирусом.

Ситуация с коронавирусом в Ухане постепенно улучшается, отмечают китайские СМИ. Общественный транспорт и ряд предприятий возвращаются к нормальному режиму работы, хотя за пределы провинции Хубэй выезжать все еще запрещено.

Утром в среду сообщалось, что за сутки число жертв нового коронавируса в Китае возросло на 22 человека – до 3 тыс. 158 человек. Все они – жители провинции Хубэй. При этом заразились в КНР за сутки 24 человека, выздоровели 1 тыс. 578 человек.