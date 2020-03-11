Число жертв коронавируса в Китае возросло до 3158 человек

За минувшие сутки число жертв нового коронавируса в Китае возросло на 22 человека – до 3 тыс. 158 человек. Заразились 24 человека, выздоровели еще 1 тыс. 578 человек, сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Таким образом, число инфицированных в стране достигло 80,7 тыс. человек, из них выздоровели 61,4 тыс. человек, передает ТАСС.

Согласно обновленным данным, показатель смертности от вируса по Китаю составляет 3,9% вместо 3,88% днем ранее.

Доля выздоровевших за сутки увеличилась с 74,1% до 76,1%.

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Ситуация по стране стабильная: в пяти из 31 региона совсем нет заболевших, число инфицированных в больницах еще 25 провинций, административных районов и городов центрального подчинения колеблется от одного до 100 человек. В Пекине насчитывается 101 заразившийся, в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян – 34, на Хайнане осталось всего три.

Ликвидация главного очага пневмонии продолжается в центральной провинции Хубэй. Там за сутки умерли 22 человека, в остальных регионах летальных случаев не было. Выздоровели в Хубэе 1 тыс. 471 человек.

По данным ВОЗ, в мире за последние сутки зафиксировано 4 тыс. 125 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных коронавирусом в мире составило 113 тыс. 702 человека.

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