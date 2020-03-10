Новый «черный вторник» на российском рынке не повторился

Торги на Московской бирже завершились снижением основных индексов на 8-13%, доллар и евро подорожали на 5-5,5%. Рынок лишь частично отыграл потери, но повторения «черного вторника» 2014 года не произошло.

Индекс Мосбиржи опустился на 8,1%, до 2498,94 пункта, РТС – на 13,02%, до 1094,18 пункта. Утром во вторник падение было более значительным – на 10,4% и 16% соответственно, передает ТАСС.

Лидерами падения стали энергетические компании: акции «Татнефти» подешевели на 19,5%, «Лукойла» – на 18,65%, «Роснефти» – на 16,9%, «Газпром нефти» – на 13,6%. Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» потеряли 13,58%, зато привилегированные акции компании стали самыми успешными, подорожав сразу на 11,4%. В плюсе завершили вторник Polymetal и «Полюс» - их акции подорожали на 6,3% и 5,59%.

Курс доллара по состоянию на 19.05 мск вырос на 5% – до 72,01 рубля, евро – на 5,5%, до 81,7 рубля.

«Черного вторника» 16 декабря 2014 года не произошло – тогда курсы валют на бирже за день подскочили на 38-48%, курс евро достигал 100 рублей.

Нефть продолжает отыгрывать падение – стоимость фьючерсов на нефть Brent дорожают на 8,12%, до 37,15 доллара за баррель.

При этом аналитики отметили, что обвал на рынке мог быть сильнее, но этому помешали действия властей – в частности, решение Банка России об упреждающих продажах валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила и отказ Минфина от проведения аукционов облигаций федерального займа.

Между тем, основные европейские фондовые индексы во вторник завершили торги снижением в диапазоне 0,3-1,5%. Британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,27%, французский CAC 40 – на 1,51%, немецкий индекс DAX – на 1,46%. Падение итальянского FTSE MIB составило 3,16%.

Ранее в Минфине заявили, что не ждут рецессии в российской экономике, а также серьезного выпадения ненефтегазовых доходов бюджета в 2020 году даже в условиях спада цен на нефть и снижения курса рубля.