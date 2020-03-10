Монголия ограничила въезд из-за коронавируса

Власти Монголии приняли решение ограничить иностранным гражданам въезд в страну до 28 марта в связи с выявлением в республике первого случая заражения коронавирусом, сообщило посольство России в Монголии.

«10 марта 2020 года на заседании Государственной чрезвычайной комиссии Монголии принято решение отменить до 28 марта 2020 года (включительно) все регулярные авиарейсы в Монголию, прекратить движение поездов и запретить въезд на территорию страны на автомобилях для иностранных граждан, в том числе граждан России и лиц без гражданства», – говорится в сообщении посольства в Facebook.

Отмечается, что в стране выявлен первый случай заражения коронавирусом, заболевший – гражданин Франции.

Также в Монголии «до 07.00 (02.00 мск) 16 марта приостановлено междугородное движение для всех видов транспорта внутри страны, в ом числе поездки на личных автомобилях, междугородных автобусах и поездах, а также передвижение на самолетах внутренних авиалиний».

На этом фоне РЖД сообщили о приостановке курсирования пассажирских поездов в сообщении с Монголией.

«В соответствии с обращением АО «Улан-Баторская железная дорога» (АО «УБЖД» – железные дороги Монголии), с 10 марта 2020 года в целях предупреждения проникновения на территорию Монголии новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и до особого указания приостанавливается курсирование пассажирских поездов через пограничный переход Наушки – Сухэ-Батор», – говорится в сообщении на сайте РЖД.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор решил усилить медицинский контроль за иностранными гражданами и лицами без гражданства.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил о трех заболевших за сутки в Москве. Всего в России вирусом заразились 20 человек.

Напомним, на интернет-портале Собянина появился официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса в российской столице.