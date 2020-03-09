В Москве у трех человек за сутки нашли коронавирус

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил о трех заболевших за сутки в Москве.

В штабе сообщают, что все трое новых инфицированных посещали Италию в последние две недели, передает ТАСС.

За последние сутки число случаев заражения коронавирусом в России выросло с 17 до 20.

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции. Все граждане, посещавшие страны, где были случаи инфекции, должны сообщать о своем возвращении в Россию на горячую линию, а также соблюдать двухнедельный карантин.

На интернет-портале Собянина появился официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса.

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