Главком вооруженных сил Польши заразился коронавирусом

Коронавирус диагностировали у главнокомандующего вооруженных сил Польши генерала Ярослава Мики, сообщает министерство национальной обороны республики.

«После возвращения с военного совещания в Германии у генерала Мики, главнокомандующего вооруженными силами, подтверждено наличие коронавируса», – передает сообщение минобороны РИА «Новости».

Сопровождавшиеся генерала лица помещены в карантин. Сам Ярослав Мика «чувствует себя хорошо».

В Польше официально подтверждено 20 случаев заражения коронавирусом.

Между тем, министра обороны Норвегии Франка Бакке-Йенсена также отправили на карантин из-за коронавируса, передает ТАСС.

Министр отменил все визиты и встречи, которые были запланированы на ближайшее время.

Издание Aftenposten пишет, что министр обороны Норвегии оказался на карантине из-за возможного заражения. Окончательный диагноз ему не поставлен.

Ранее сообщалось, что коронавирус был выявлен у генсека крайне правой испанской партии VOX Хавьера Ортеги. Также COVID-2019 обнаружили у министра культуры Франции Франка Риестера.