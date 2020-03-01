СЖР прокомментировал нападение на журналистов Sputnik в Турции

Попытка вторжения в дома сотрудников Sputnik Турция является прямой атакой и покушением на здоровье и жизнь журналистов, заявил секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир.

«Это нападение требует не только осуждения со стороны журналистских и общественных организаций, что, безусловно, последует, но непосредственного подключения МИД России и оказания максимально возможного воздействия на следственные органы Турецкой Республики с целью скорейшего выявления личностей нападавших, их задержания и получения гарантий того, что подобные провокации впредь не повторятся», – приводит его слова РИА «Новости».

Шафир призвал уделить особое внимание вопросу о том, как именно нападавшие получили информацию об адресах журналистов. «Налицо целенаправленный «слив» персональных данных», – указал он.

Секретарь СЖР подчеркнул, что безопасность журналиста является одной из ключевых составляющих свободы слова и журналистики. Он указал, что Турция в настоящее время лидирует в статистике преследований, нападений и заключения журналистов под стражу.

«Наши коллеги, работающие в стране, должны иметь гарантии личной безопасности – в интересах как России, так и самой Турции», – заключил Шафир.

Ранее стало известно, что в квартиры к трем сотрудникам Sputnik в Анкаре ворвались агрессивно настроенные люди, которые скрылись после приезда полиции. После этого с сотрудниками агентства пропала связь. Как выяснилось, журналистов задержали.

В Совфеде потребовали тщательно расследовать инцидент, пообещав ответные меры со стороны России.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД