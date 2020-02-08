В Крыму оценили планы Меджлиса привлечь Турцию к возвращению Крыма

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8 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 16:51  |  vz.ru
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От санкций США «Роснефть» спасет народ Америки

Что останавливает США от введения санкций против Роснефти Фото: РИА Новости
Вашингтон пригрозил болезненными санкциями против крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть». США лицемерно запрещают России работать в Венесуэле, тогда как собственным компаниям дают зеленый свет. Америка легко могла бы запретить покупку российской нефти по иранскому сценарию. Но есть ряд обстоятельств, из-за которых Вашингтон не решается на такой жесткий шаг.  Подробности...
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Проблемы россиян решат по интернету

Масштабные инфраструктурные проекты невозможно реализовать без цифровых платформФото: bv.mos.ru
С развитием интернета россияне получают возможность прямого контроля над чиновниками. Этому способствует развитие цифровых платформ обратной связи. «Активный гражданин» в Москве, «Народный контроль» в Татарстане и подмосковный «Центр управления регионов» позволяют найти тех, по чьей вине во дворах не вывозится мусор или нет освещения. Теперь этот опыт планируется распространить на всю Россию. Подробности...
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Миллиардные хищения привели к генерал-полковнику

Генерал Арсланов, похоже, достиг пика военной карьерыФото: Владимир Гердо/ТАСС
Задержание военачальника столь высокого ранга, как замначальника Генштаба, и проводилось на соответствующем уровне. Халила Арсланова «брали» сотрудники военной контрразведки ФСБ. Генералу инкриминируется мошенничество на сумму в 6,7 миллиарда рублей. Один ли он был в этой криминальной схеме? Или это лишь верхушка «военной мафии», которая так же непобедима, как и вся российская армия? Подробности...
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Ошибки Назарбаева привели к массовым беспорядкам в Казахстане

По всей видимости, к большому числу жертв привела медлительность казахской полицииФото: кадр из видео
На юге Казахстана в ходе массовых погромов погибли восемь человек, десятки получили ранения. Правоохранители не исключают, что столкновения вспыхнули на межнациональной почве. Нападению подверглись представители диаспоры дунган. Власти уверены, что к трагедии привели действия провокаторов и очевидцев, которые «снимали происходящее на видео». Почему Казахстану многие годы не удается понизить межэтническую напряженность? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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И эти люди будут учить нас демократии?

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Не пробыв и 24 часов премьер-министром Тюрингии, Томас Кеммерих подал в отставку под невыносимым давлением Берлина, газет и лево-зеленых. Потому что демократия – это власть демократов. А вы что думали? Подробности...
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Опомнитесь, русофобы!

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Руководство этих стран предает не только свое прошлое – оно, по сути, обманывает и предает собственные народы. Более того, оно стравливает их с народом и государством, благодаря которому эти люди и страны вновь появились на свет. Подробности...
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Через две тысячи лет на нас будут косо смотреть

Сергей Лукьяненко, писатель
Я просто хочу знать, что живу в великой стране. Хочу великих строек, да! Отдыхать в Египте хочу! А не этого бесконечного блуждания по кругу! Подробности...
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              В Крыму оценили планы Меджлиса привлечь Турцию к возвращению Крыма

              8 февраля 2020, 16:07

              Текст: Анастасия Воробьева

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              Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал клоунадой заявление украинских политиков о привлечении Турции к «деоккупации» Крыма.

              «После приезда президента Турции в Украину один за одним сыплются различные комментарии. Зная Джемилева лично, уверен, что ни о чем подобном они не говорили. Он просто вновь клянчил деньги и жаловался на власти Украины, что их выкинули на обочину политической жизни страны. Заявление Джемилева официальная Анкара никак не комментирует, как и итоги встречи, поэтому все это не более чем клоунада», – заявил Айваз Умеров, передает РИА «Новости».

              Он отметил, что, как показывает практика, представители меджлиса могут говорить все, что им вздумается.

              Депутат Госдумы России от крымского региона Руслан Бальбек также предположил, что Джемилев использует крымскую тему, чтобы заполучить турецкое финансирование. «Ни одна страна в мире не пойдет «деоккупировать» Крым ни ради меджлиса, ни ради Зеленского, ни даже ради симпатий Вашингтона. Поэтому слова Джемилева громкие для некоторых «щирых» патриотов, но на самом деле они пустые, как, впрочем, и вся его политическая и общественная деятельность», – пояснил он.

              Ранее депутат Верховной Рады Украины, лидер организации «Меджлис крымско-татарского народа*» Мустафа Джемилев заявил о встречах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время его визита на Украину. Отмечалось, что речь якобы шла о создании платформы для переговоров по возвращению Крыма.

              Напомним, перед вылетом с визитом на Украину Эрдоган заявил, что Анкара не признает воссоединения Крыма с Россией и продолжит следить за положением крымских татар.

              В Кремле отметили, что Эрдоган при желании может посетить Крым, чтобы на месте изучить ситуацию с правами крымских татар. При этом Совет крымских татар при главе Крыма призвал власти Турции не использовать их в качестве разменной монеты в политических играх.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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