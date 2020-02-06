Крымские татары призвали Турцию не совершать «серьезнейшую ошибку»

Совет крымских татар при главе Крыма призвал власти Турции не использовать их в качестве разменной монеты в политических играх.

Совет направил в МИД обращение с просьбой донести позицию крымских татар до руководства Турции. В обращении совет призывает не совершать «серьезнейшую ошибку и не поддерживать пропагандистскую кампанию», передает РИА «Новости».

«Считаем крайне недопустимым использовать наш многострадальный народ в качестве разменной монеты в чужих политических играх», – говорится в обращении.

Крымские татары отрицательно относятся к поведению лидеров Турции и Украины, поскольку они не являются уполномоченными представителями крымско-татарского народа и не имеют права определять место проживания.

«На протяжении пяти лет официальная Анкара полностью игнорирует крымско-татарский народ, проживающий на своей исторической Родине в Крыму, не оказывает ему ни финансовой, ни культурной, ни морально-этической поддержки», – говорится в обращении.

Кроме того, в совете заявили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган своим обещанием построить в Херсонской области Украины жилье демонстрирует пренебрежительное отношение к исторической памяти народа.

«Надеемся на ответственный и адекватный подход к решению этих вопросов с турецкой стороны», – сказано в обращении.

Напомним, перед вылетом с визитом на Украину Эрдоган заявил, что Анкара не признает воссоединения Крыма с Россией и продолжит следить за положением крымских татар.

В Кремле отметили, что Эрдоган при желании может посетить Крым, чтобы на месте изучить ситуацию с правами крымских татар.

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