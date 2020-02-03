В Кремле отреагировали на нежелание Эрдогана признать Крым российским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у турецкого лидера Тайипа Эрдогана есть действующее предложение посетить Крым, таким образом он может на месте изучить ситуацию с правами крымских татар.

«В этой части мы категорически не согласны с нашими турецкими партнерами, мы не согласны с формулировками, которые используются в этом контексте, мы неоднократно говорили о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на просьбу прокомментировать слова турецкого президента.

Он добавил, что глава российского государства Владимир Путин неоднократно объяснял реальное положение дел своему коллеге.

«Президент Эрдоган имеет действующее приглашение от президента Путина посетить Крым и увидеть все, что называется, из первоисточника», – напомнил Песков.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган вновь заявил, что Анкара не признает воссоединения Крыма с Россией и продолжит следить за положением крымских татар.

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