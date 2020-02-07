Козак объявил о договоренностях с Белоруссией по нефти и газу

Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил, что Россия и Белоруссия договорились о поставках газа на 2020 год на условиях 2019 года.

«Мы договорились сохранить условия поставки газа на условиях 2019 года», – сказал Козак, сообщает ТАСС.

«Что касается поставки нефти, которая была предметом долгих обсуждений в СМИ, то мы с правительством Российской Федерации вместе будем оказывать содействие достижению соглашений с белорусскими потребителями и производителями нефти в нашей стране», – отметил замглавы администрации президента.

Он отметил, что на данный момент невозможно резко поменять регулирование нефтяной отрасли, поскольку цены на сырую нефть регулируются рынком, а не административно.

«Наши переговоры прошли в позитивном ключе, договорились продолжить консультации на уровне правительств, на уровне министерств и ведомств по совершенствованию механизма интеграции, укрепления этой интеграции», – сказал Козак.

Он подчеркнул, что цена и объемы поставок будут регулироваться рынком, передает РИА «Новости».

Напомним, в пятницу в Сочи президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели два раунда переговоров.

После первого раунда переговоров российский президент рассказал о встрече с белорусским коллегой. Затем главы государств сыграли в хоккей, разгромив команду соперника.

Переговоры проходили на фоне сложностей в нефтегазовом вопросе и визита в Белоруссию госсекретаря США Майка Помпео.