Путин рассказал переговорах с Лукашенко

Президент России Владимир Путин рассказал о вопросах, которые были обсуждены с белорусским лидером Александром Лукашенко при встрече в Сочи.

«К сожалению, наша делегация не смогла пока добраться до нашей встречи. Надеюсь, погодные условия позволят, и они (члены делегации) чуть попозже приедут. Мы пока можем начать нашу дискуссию, пообсуждать наши текущие дела, выйдем и за рамки тех вопросов, которые являются наиболее актуальными», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Он отметил, что уже провел переговоры с белорусским лидером в формате тет-а-тет. «У нас вопросов много, мы с Александром Григорьевичем почти час или полтора (беседовали в формате один на один), затронули много вопросов, которые представляют взаимный интерес», – добавил Путин.

«Поэтому сейчас можем продолжить в более широком составе, а потом еще подождем наших коллег и перейдем ко второму раунду. Думаю, сегодняшний день, безусловно, будет полезным», – резюмировал российский лидер.

В свою очередь Лукашенко сообщил, что на переговорах в узком составе с Путиным они обсудили некоторые исторические моменты, а также политику других постсоветских стран. «Мы действительно о многом поговорили, дошли до глубины седых времен нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов, они известны», – сказал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, на встрече обсуждались не только вопросы, представляющие взаимный интерес, но также темы, «которые касаются и многих наших соседей, стран бывшего Советского Союза: та политика, которая сейчас проводится нами, ими». «В общем, о многом поговорили (в узком составе), ну и дошли до современности и решили уже не один на один, а с людьми, которые вовлечены в этот процесс, продолжить наш разговор», – подчеркнул президент Белоруссии.

Он отметил, что потом в переговорах будет сделана пауза, так как к некоторым вопросам можно будет вернуться, когда приедут члены российской делегации, чей самолет из-за непогоды в Сочи был вынужден сесть в Минеральных Водах. «Небо якобы уже прояснилось, поэтому тогда мы и продолжим наш разговор, а вообще есть, о чем говорить, есть над чем работать», – заключил Лукашенко.

Напомним, самолет с российскими журналистами и частью делегации, который не мог вовремя вылететь из Москвы на переговоры президентов России и Белоруссии из-за погодных условий, приземлился в Минеральных Водах из-за сильного дождя и ветра в Сочи. В самолете находятся, в частности, глава Минэнерго Александр Новак, вице-премьер Алексей Оверчук, первый замглавы Минэкономразвития Михаил Бабич.

Путин и Лукашенко в пятницу встретились в Сочи для обсуждения сотрудничества между двумя странами, в том числе интеграционных процессов.

Встреча проходит на фоне сложностей в нефтегазовом вопросе и визита в Белоруссию госсекретаря США Майка Помпео. Глава Белоруссии даже усмотрел в реакции России на переговоры с американским политиком некий поднявшийся «скандал». В Кремле же, комментируя визит Помпео, констатировали, что рассматривают его как абсолютно суверенное право партнеров и реализацию суверенных отношений.

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