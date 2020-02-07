Команда Путина и Лукашенко разгромила противников в хоккейном матче

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в товарищеском хоккейном матче сыграли за одну команду, победив со счетом 9:2.

В ходе игры Путин забросил три шайбы, передает РИА «Новости».

Также на товарищеский матч пришел посмотреть замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. В какой-то момент президенты отошли на скамейку запасных, где их ждал Медведев.

Замглавы Совбеза поприветствовал Лукашенко, они обнялись. Все три политика коротко переговорили во время отдыха.

Напомним, Путин по традиции вышел на лед под номером 11, Лукашенко – под номером 01.

Путин и Лукашенко в пятницу встретились в Сочи для обсуждения сотрудничества между двумя странами, в том числе интеграционных процессов.

После переговоров российский президент рассказал о встрече с белорусским коллегой.

Встреча проходила на фоне сложностей в нефтегазовом вопросе и визита в Белоруссию госсекретаря США Майка Помпео. Глава Белоруссии даже усмотрел в реакции России на переговоры с американским политиком некий поднявшийся «скандал». В Кремле же, комментируя визит Помпео, констатировали, что рассматривают его как абсолютно суверенное право партнеров и реализацию суверенных отношений.