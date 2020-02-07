Путин и Лукашенко вышли на лед в составе одной хоккейной команды

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко начали хоккейный матч в спорткомплексе «Галактика» в Сочи.

В игре участвуют сотрудники служб безопасности обеих стран, и сын Лукашенко Николай, передает РИА «Новости».

Путин по традиции вышел на лед под номером 11, Лукашенко – под номером 1. При этом у российского президента - капитанская нашивка.

Видеозапись с тренирующимся на льду российским лидером опубликовал главный редактор издания «Русский пионер» Андрей Колесников в своем Facebook.

Twitter «Кремлевский пул РИА» также видеозапись с матча, в сообщении отмечается, что команды ушли на перерыв при счете 3:1 в пользу команды «БелоРоссы».

Путин и Лукашенко возглавляют разные страны, но играют за одну сборную - "белых". Белорусский лидер в свитере с номером 1, российский - 11. Но с капитанской нашивкой на груди. Команды ушли на перерыв при счете 3:1. Ведут БелоРоссы pic.twitter.com/dIPPUQq22g — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 7, 2020

Путин и Лукашенко в пятницу встретились в Сочи для обсуждения сотрудничества между двумя странами, в том числе интеграционных процессов.

После переговоров российский президент рассказал о встрече с белорусским коллегой.

Встреча проходила на фоне сложностей в нефтегазовом вопросе и визита в Белоруссию госсекретаря США Майка Помпео. Глава Белоруссии даже усмотрел в реакции России на переговоры с американским политиком некий поднявшийся «скандал». В Кремле же, комментируя визит Помпео, констатировали, что рассматривают его как абсолютно суверенное право партнеров и реализацию суверенных отношений.