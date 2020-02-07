Роскачество дало советы по использованию детьми гаджетов

Роскачество рассказало, как родители могут помочь ребенку снизить зависимость от онлайн-игр, следует из материалов организации.

«Чем раньше ребенок начал приобщаться к компьютеру, тем выше шансы, что он станет зависимым от гаджетов. Крайне важно, во что именно играет ребенок – пусть лучше это будут образовательные игры, улучшающие навыки чтения, логики и счета. Агрессивные игры с ненормативной лексикой и жестокими сюжетами пробуждают в ребенке деструктивное поведение», – передает РИА «Новости» советы экспертов.

Они предупреждают, что неограниченное увлечение компьютерными играми нередко приводит к ухудшению зрения, искривлению позвоночника, «компьютерному» артриту. Кроме того, это нарушение режима дня и бессонница, снижение качества учебы и ухудшение навыков устной речи, раздражительность и агрессивность. Более двух часов в день за компьютером – первый шаг к зависимости.

Роскачество рекомендует родителям договориться с ребенком, когда и сколько времени он может потратить на компьютерные игры. Что касается форматов, где требуется оплата за лучшие возможности, то такие траты можно ограничить с помощью специальной детской карты с лимитом расходования средств.

Также, отличная альтернатива компьютерным играм – секции и кружки. «Увлеченный каким-либо видом спорта или творчеством, ребенок вряд ли станет целыми днями сидеть за компьютером. Это увлечение, возможно, перерастет в будущую профессию», – говорится в сообщении.

Если все вышеперечисленные рекомендации не помогают, надо обращаться к психологу. Но и сами родители не должны сидеть в телефоне или за компьютером при ребенке слишком долго.

«Покажите ему положительный пример! Научите ребенка разумно использовать свое время и обязательно контролируйте его взаимодействие с компьютером», – отмечают эксперты.

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