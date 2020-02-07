Иностранцам захотели упростить получение российского гражданства

Процедура получения гражданства России может быть упрощена через отмену положения в законодательстве, по которому иностранцы обязаны отказаться от имеющегося гражданства для получения российского паспорта.

«Коммерсант» со ссылкой на источник в рабочей группе по реализации концепции государственной миграционной политики России сообщает, что были подготовлены изменения в закон «О гражданстве России» в части признания утратившим силу п. «г» ч. 1 ст. 13.

Так, иностранцам будет предоставлена возможность не отказываться от имеющегося гражданства для получения гражданства России.

Информацию об изменениях подтвердили в пресс-службе правительства. Там пояснили, что работа над законопроектом вскоре будет завершена и после согласования с администрацией президента документ будет направлен в Госдуму.

Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников указал, что в законе «О гражданстве России» также могут быть отменены требования о непрерывном проживании иностранного гражданина на территории России в течение пяти лет. Также может быть исключена необходимость подтверждения законного источника дохода.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об исключении вида на жительство из оснований утраты убежища.