Нагиев ответил на слова Готье о «некрасивых» мужчинах в России

Телеведущий Дмитрий Нагиев прокомментировал слова кутюрье Жан-Поля Готье, назвавшего русских мужчин некрасивыми, заявив, мужская красота является симбиозом ума, воспитанности, такта и чувства юмора.

«Вот если что-то в этой цепочке отсутствует, то моментально мужчина принимает какие-то уродливые или извращенные формы. Все, что я могу пожелать мужчинам, и себе в первую очередь, это думать головой, смотреть на лучшие образцы великих мужчин, ориентироваться не на местечковость соседа, а на лучших представителей мужского пола в историческом масштабе, и понимать, что есть куда стремиться и есть о чем мечтать», – рассказал Нагиев в интервью порталу Nation News.

Он добавил, что негативное воздействие на внешний вид людей оказывает отсутствие культуры, истории в каждой семье и воспитания.

Напомним, в четверг французский модельер Жан-Поль Готье, прибывший в Москву на премьеру своего Fashion Freak Show, объяснил в эфире программы «Модный приговор», почему русские девушки красивы, а мужчины, напротив, малопривлекательны.