Жан-Поль Готье назвал причину «некрасивости» русских мужчин

Французский модельер Жан-Поль Готье, прибывший в Москву на премьеру своего Fashion Freak Show, объяснил в эфире программы «Модный приговор», почему русские девушки красивы, а мужчины, напротив, малопривлекательны.

«Я считаю, что две страны создают красавиц в мире. Это Россия и Бразилия», – сказал кутюрье ведущему программы, историку моды Александру Васильеву, передает РИА «Новости».

Готье отметил, что в России его поразило обилие красивых манекенщиц, однако он не увидел ни одного красивого манекенщика. Кутюрье считает, что это из-за того, что «русские мужчины мачистые, а женщины стараются нравиться».

Такое же мнение раньше озвучивал ныне покойный модельер Карл Лагерфельд: он считал, что в России мужчины «очень некрасивы».

В мае прошлого года пользователи сайта знакомств BeautifulPeople, позиционирующего себя в качестве портала для привлекательных людей, также сочли российских мужчин одними из самых некрасивых в мире.