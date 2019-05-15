Российских мужчин назвали одними из самых некрасивых в мире

Пользователи сайта знакомств BeautifulPeople, позиционирующего себя в качестве портала для привлекательных людей, сочли российских мужчин одними из самых некрасивых в мире.

Портал BeautifulPeople был основан в 2002 году. По правилам сайта после подачи заявки в течение 48 часов внешность пользователя должны оценить уже зарегистрированные участники. При этом заявка на регистрацию отклоняется, если большинство пользователей противоположного пола сочли претендента некрасивым.

Так, за 17 лет в доступе к порталу отказали 8,5 млн пользователей. Основными факторами, из-за которых претенденту могут отказать в регистрации, стали плохая кожа, большой нос, полнота или чрезмерная худоба, жидкие волосы или обилие волос на теле.

При этом издание Mirror подсчитало, что чаще всего участники портала отказывали британцам, индийцам, россиянам и филиппинцам. Самыми красивыми людьми стали жители скандинавских стран.

«Шведы и норвежцы – самые эстетически красивые люди в мире. У британских мужчин и женщин дела обстоят хуже, особенно у мужчин. Их считают самыми уродливыми в мире наряду с мужчинами из России и Польши», – прокомментировал данные исполнительный директор сайта Грег Ходж.

По его мнению, основной проблемой британцев является недостаточное внимание к своей внешности и лень.

Между тем в начале мая популярные британские издания опубликовали статьи, посвященные всероссийскому фотоконкурсу «Краса Росгвардии». Многие читатели оценили красоту участниц конкурса.