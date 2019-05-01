В Британии оценили первых красавиц Росгвардии

Популярные британские издания опубликовали статьи, посвященные всероссийскому фотоконкурсу «Краса Росгвардии»; многие читатели оценили красоту участниц конкурса.

Статьи были опубликованы в таких британских изданиях, как, например, Daily Mail, The Sun и Daily Mirror, передает РИА «Новости».

«На днях я пытался вспомнить имя русской женщины-снайпера, которая убила более 200 нацистов во время Второй мировой войны. Эти женщины красивые. Опасные. Экзотические. Уверен, что Владимир Путин уважает их и доверяет им», – написал читатель Daganflyer.

«Они выглядят намного лучше, чем их грузные британские коллеги», – считает пользователь Malthus.

«Русские женщины правят в европейском мире красоты, от них не сильно отстали Польша и Венгрия», – заявила Erica67.

«Россия... там мужчины все еще мужчины, а женщины – женщины», – написал Prima Vera.

Пользователь Caelestis отметил, что русские женщины славятся своей красотой, а alsocurious написал, что, судя по конкурсу, в России «не все так плохо».

Напомним, победительницей первого всероссийского фотоконкурса «Краса Росгвардии» стала прапорщик полиции Анна Храмцова из Екатеринбурга. За нее проголосовали более 57 тыс. человек.

Фотографию победительницы и 12 финалисток включат в календарь Росгвардии на 2020 год.