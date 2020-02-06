СМИ опровергли смерть предупреждавшего о коронавирусе врача

Издание The Global Times опровергло смерть врача Ли Вэньляна, который одним из первых предупреждал о вспышке нового коронавируса в Ухане.

По данным издания, медик сейчас находится в критическом состоянии, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что офтальмолог Ли Вэньлян, предупреждавший о новом коронавирусе еще в декабре прошлого года и получивший предупреждение от полиции за распространение слухов, скончался.

Напомним, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 28 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 563 случаев, 1153 человека выздоровели.