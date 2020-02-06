Умер китайский врач, первым предупреждавший о коронавирусе

Офтальмолог из Уханя Ли Вэньлян, пытавшийся предупредить медиков о коронавирусе и заразившийся им сам, умер из-за этого заболевания, пишут СМИ.

Ли Вэнльян предупреждал коллег о возможной вспышке коронавируса еще в декабре 2019 года, он сообщал об этом в соцсетях, пишет китайское издание The Global Times.

В начале января он получил предупреждение от местной полиции за распространение слухов.

Его госпитализировали в начале 12 января, а 6 февраля он скончался, отмечает издание.

Напомним, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 28 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 563 случаев, 1153 человека выздоровели.