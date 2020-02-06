Путин подписал закон о расширении круга лиц, которым можно звонить при задержании

Президент России Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О полиции», который предусматривает расширение круга лиц, которым можно позвонить при задержании.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предполагает право задержанного лица на один телефонный разговор, который «в целях уведомления близкого родственника (родственника) или близкого лица о своем задержании и месте нахождения осуществляется задержанным лицом в присутствии сотрудника полиции». В предыдущей редакции определения «родственника» нет, говорилось лишь о близких родственниках.

Страж порядка также будут обязан «сообщать близкому родственнику (родственнику) или близкому лицу пострадавшего» о том, что ему оказали первую помощи или направили в медучреждение при наличии сведений об этом в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов.

Кроме того, полицейские обязаны проинформировать собственника о проникновении в принадлежащее ему нежилое помещение, произошедшем в его отсутствие. До этого такая обязанность распространялась лишь на проникновение в жилые помещения.

Госдума приняла соответствующий законопроект 23 января.