Штрафы за новогодние гирлянды автобусов в Москве отменили

ГИБДД отменила штрафы водителям и лицам, ответственным за выпуск на линию украшенных праздничной подсветкой электробусов в Москве, сообщил столичный департамент транспорта.

«Вы переживали за гирлянды? Мы тоже. Так вот – вопрос снят, штрафы аннулированы. Спасибо коллегам из ГИБДД за понимание и внимание к аргументам – нашим и производителей электробусов», – говорится в сообщении департамента в Twitter.

В ведомстве, что подсветка на дорожно-транспортные происшествия «не влияет».

Ранее сообщалось, что ГИБДД оштрафовала водителей и должностных лиц московского общественного транспорта за украшенные гирляндами электробусы. В ведомстве посчитали, что наряженные автобусы нарушают закон «О безопасности дорожного движения» и «Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации».