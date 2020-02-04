Водителей электробусов оштрафовали за гирлянды в Москве

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4 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 11:45  |  vz.ru
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Россия вынудила Лукашенко устроить «сахарные аресты»

Сахара стало слишком много – и решить эту проблему без посадок Лукашенко не в состоянииФото: Егор Еремов/РИА «Новости»
Лукашенко начал массовые репрессии против руководителей заводов по производству сахара — их директора арестованы, а в вину им ставят некие «мошеннические схемы», причем связанные с Россией. В чем реальные проблемы белорусской сахарной отрасли и почему происходящее подозрительно напоминает нефтяной конфликт между Москвой и Минском? Подробности...
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Польша приписала себе «победу над Россией» от безысходности

Пан Чапутович не придумал ничего лучше, как продолжать играть по системе «у нас кто громче крикнул, тот и прав»Фото: FABRIZIO BENSCH/Reuters
Глава МИД Польши объявил, что Россия проиграла в «историческом споре» с Польшей на тему Второй мировой войны, после чего предложил сменить тему и наладить отношения. Но именно теперь «сменить тему» не получится: полякам предстоит выслушать еще много неприятных вопросов, поскольку в реальности они свой «исторический спор» проигрывают, попавшись в информационную ловушку Москвы.  Подробности...
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Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
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Запад возрождает страх и ненависть к китайцам

Обложки европейских журналов посвящены угрозе из КитаяФото: Antonio Pisacreta/Ropi/Global Look Press
Пока ученые и обыватели спорят о скорости распространения и потенциальной опасности коронавируса, страх перед эпидемией уже привел к широчайшему распространению китаефобии. Массовая истерия является оптимальной средой для воскрешения этого выживающего в любых условиях чувства страха и ненависти к китайцам. Тем более, что на Западе у китаефобии есть много общего с русофобией. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Русский народ не собирается исчезать с лица земли

Сергей Худиев, публицист, богослов
Для нас важно ясно обозначить в Конституции: семья – это союз мужчины и женщины. Это, конечно, приведет в сильное раздражение тех, кто нас и так не любит. Но это, напротив, привлечет симпатии тех, кто во всем мире, в том числе на Западе, сохраняет здравый смысл. Подробности...
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Мы сами натянули колючую проволоку

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Это не просто поляризация общества. И можно назвать одну сторону ненастоящими русскими и пытаться вычеркнуть их из своей картины мира – но это не так. Каждый из нас – Россия. Подробности...
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Донбасс постепенно становится Россией

Дмитрий Родионов, политолог
При желании совсем нетрудно сделать уровень жизни в ЛДНР равным российскому. По факту сегодня ДНР и ЛНР уже не «непризнанные республики», а «непризнанные регионы России», присоединение которых даст в перспективе массу выгод. Подробности...
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      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

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              Водителей электробусов оштрафовали за гирлянды в Москве

              4 февраля 2020, 11:33

              Текст: Анастасия Воробьева

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              ГИБДД выявила нарушения в новогоднем оформлении общественного транспорта Москвы. Водители и ответственные за выпуск на линию электробусов, украшенных гирляндами, оштрафованы.

              ГИБДД выявила нарушения закона «О безопасности дорожного движения» и «Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации» в оформлении электробусов в столице. В итоге водители и должностные лица, ответственные за выпуск автобусов на линию, были оштрафованы, однако сумма штрафа не уточнятся, пишет «Коммерсант».

              Проверка началась после обращения правозащитника, члена экспертной группы при общественном совете Росаккредитации Григория Шухмана. Он просил проверить применение на автобусах «Мосгортранса» гирлянд типа «занавес» по всей площади кузова в рамках техрегламента Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств.

              Кроме того, Шухман направил еще одно обращение в связи с использованием подсветки днища на электробусах.

              Гендиректор компании «Услугиавто» Юрий Пархоменко отметил, что пешеход может задеть гирлянды рукой и его может ударить током. «Никто не спорит о красоте, но есть определенные требования безопасности, которые должны соблюдаться», – добавил Пархоменко.

              В ГУП «Мосгортранс» сообщили, что гирляндами украшено 50 электробусов, причем оформление шло под контролем производителей с соблюдением всех требований.

              «Новогодний транспорт положительно воспринимается москвичами – за период новогодних праздников в соцсетях было оставлено более 10 тыс. постов на эту тему, среди них нет ни одной негативной, кроме публикации правозащитника Шухмана, который в следующем году может объявить вне закона Деда Мороза и наряженные елки на улицах города», – пояснили в ГУП.

              Там также прокомментировали ситуацию и с подсветкой, уточнив, что «световые линии» являются штатной конструкцией электробуса и выполняются на заводах-производителях.

              Ранее Кремль объяснил большие траты Москвы на Новый год.

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