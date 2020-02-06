Сын Трампа предложил исключить сенатора Ромни из партии за поддержку импичмента

Сын президента Соединенных Штатов Дональд Трамп – младший предложил исключить сенатора от штата Юта Митта Ромни из Республиканской партии США за решение поддержать инициированный демократами импичмент.

«Он [Ромни] был слишком слаб, чтобы победить демократов (на президентских выборах в 2012 году). Теперь он к ним присоединился. Ромни официально присоединился к восстанию и должен быть исключен из Республиканской партии», – цитирует сына Трампа ТАСС

Трамп – младший выразил уверенность, что Ромни никогда не станет президентом США.

Напомним, Сенат США оправдал Трампа в ходе голосования по первой статье обвинения в рамках процедуры импичмента, признав его невиновным в злоупотреблении властью. Также сенаторы отказались поддержать обвинения в создании препятствий деятельности Конгресса.

При этом бывший кандидат в президенты США, сенатор Митт Ромни оказался единственным республиканцем, который поддержал обвинения против Трампа в злоупотребление властью. Он стал первым сенатором в американской истории, проголосовавшим за отстранение президента-однопартийца от власти.

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