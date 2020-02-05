Среди республиканцев в Сенате США нашелся сторонник импичмента Трампа

Сенатор-республиканец Митт Ромни пообещал проголосовать за отстранение президента США Дональда Трампа от власти по обвинению в превышении полномочий.

Во время выступления в Сенате Ромни заявил, что не будет голосовать за оправдание президента, поскольку ему этого не позволяют совесть и присяга, передает РИА «Новости».

«Я признаю, что мой вердикт не приведет к отстранению президента», – сказал Ромни, ставший единственным сенатором от Республиканской партии США, решившим поддержать импичмент.

В прошлую субботу Сенат США назначил дату итогового голосования по выдвинутым в рамках процедуры импичмента обвинениям против президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Сам Трамп категорически отверг выдвинутые против него обвинения, а в Белом доме обвинили демократов в «неприкрытой и незаконной попытке отменить результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020 года» в нарушение Конституции США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о скандале в Конгрессе накануне голосования по импичменту Трампа.

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