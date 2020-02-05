Украинец пытался подкупить сотрудника таможни в Крыму

Гражданин Украины попытался подкупить таможенника из-за нежелания оплачивать сбор за провоз более тонны товара, сообщила пресс-служба Крымской таможни.

В ведомстве сообщили, что «на таможенную территорию ЕАЭС ввозились товары для личного пользования, все бывшие в употреблении, а именно: проволока, провода, пластиковые ерши, вальцы, бочки, листы металла и другие товары общим весом 1 тыс. 335 кг», передает агентство «Крыминформ».

Указывается, что «таможенный инспектор разъяснил гражданину Украины, что декларируемое им имущество, исходя из его характера и количества, не может быть отнесено к товарам для личного пользования».

Для ввоза товаров украинцу необходимо было совершить таможенные платежи, однако он, «не желая соблюдать требования таможенного законодательства, (...) предложил взятку должностному лицу таможни в сумме 30 тыс. рублей за беспрепятственный незаконный пропуск ввозимого товара».

Сотрудники таможни предупредили мужчину об уголовной ответственности и уведомили руководство о попытке подкупа.

В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ – покушение на дачу взятки. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до 30-кратной суммы взятки.

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