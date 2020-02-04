У зараженных коронавирусом в России оказалось невозможно выделить штамм

У находящихся в России граждан Китая, которые заражены коронавирусом, легкая степень заболевания, в связи с чем невозможно выделить штамм вируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«У них легкая форма, и вычленить у них штамм не представляется возможным», – передает ее слова ТАСС.

Два первых случая заболевания коронавирусом в России были выявлены на прошлой неделе в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших – граждане Китая. При этом сообщалось, что у гражданина КНР, который лечится в Чите, заболевание нашли не сразу.

В Китае пневмонией, вызванной коронавирусом, заболели более 20,4 тыс. человек, умерли 425 человек. В ВОЗ отказались признавать вспышку заболевания пандемией.

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