Зараженный коронавирусом китаец пожаловался на больницу в Чите

Гражданин КНР Ван Юньбинь, который заражен коронавирусом и лечится в инфекционной клинической больнице в городе Чите Забайкальского края, направил обращение в местные СМИ, пожаловавшись на качество лечения.

«Здравствуйте, я тот китаец из российских новостей из Забайкальского края, который якобы заражен. Я всего лишь кашляю, больше ничего не беспокоит, врачи не говорят мне, что я заражен и не дают мне результаты анализов. О том, что я, возможно, заражен – узнал из новостей», – передает его слова «Чита.ру».

Он добавил, что хочет перед всеми извиниться, если действительно оказался заражен.

«Мне, возможно, не следовало никуда ехать, я лишь взял своего ребенка и жену и поехал отдыхать в Китай. Я не знал, что могу заразиться. Несмотря на результат, надеюсь на помощь, так как мой ребенок температурит и у него понос – из китайских новостей я понял, что это очень опасно, но условий в больнице, в которой мы находимся, недостаточно для нашей реабилитации», – заявил Ван Юньбинь.

Он утверждает, что в конце недели очень многие врачи не работают. Он боится, что если ребенку потребуется экстренная помощь, то врачи не смогут своевременно оказать ее.

«В Китае в аналогичной ситуации врач находится в течение 24 часов возле пациента, так как самочувствие больного может внезапно ухудшиться, к тому же может потребоваться необходимое оборудование, я надеюсь, что моему ребенку смогут помочь. Моя дочка русская, ей всего лишь 2 года, она совсем маленькая», – заявил он.

Китаец утверждает, что за неделю у него и его семьи взяли кровь на анализы шесть раз, но ни одного результата так и не дали.

«Мы хотели бы получить результаты анализа, знать больны мы или нет, если вдруг у нас есть заболевание, моему ребенку нужно срочно оказать помощь», – заявил он.

По словам Ван Юньбиня, раньше специалисты говорили, что у членов его семьи нет коронавируса, но затем сообщили, «что есть проблема».

«Я просто немного кашлял, у меня не было температуры, но я беспокоился о своем ребенке. В первый раз, когда меня выписали, я сказал, что нет проблем. Во второй раз я пришел в больницу и сказал, что есть проблемы. Теперь в больнице сказали, что проблем нет», – сказал мужчина.

Между тем, власти Забайкальского края утверждали, что гражданин Китая, у которого подтвердилось заражение новым коронавирусом, был госпитализирован сразу при пересечении границы.

Два первых случая заболевания коронавирусом в России были выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших – граждане Китая. Их поместили в отделения инфекционных стационаров. Тех, кто с ними контактировал, госпитализировали. В школах Забайкалья были отменены занятия.

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